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افتتاح مبنى إداري وجناح للعمليات في مصحة النفط بطرابلس

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح بمصحة النفط بطرابلس مبنى إداريًا جديدًا وجناحًا للعمليات الجراحية العامة وقسمًا للنساء والولادة بقدرة استيعابية بلغت 60 سريرًا.

وأشرف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على افتتاح المبنى الجديد، حيث أكد عقب الافتتاح، على أن المؤسسة عازمة على استكمال المشروعات المتعثرة واستحداث مرافق جديدة.

وكشف صنع الله أن الإدارة اعتمدت قرارًا لإنشاء أربع مصحات في كلٍّ من سبها واجدابيا وطبرق وبنغازي، معربًا عن أمله في استمرار تدفق النفط وتقديم الميزانيات اللازمة لهذا القطاع.

 

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قناة 218 الليبية

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