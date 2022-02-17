حكومة الدبيبة تتهم وليامز بالانحياز للأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات

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اعتبر المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اليوم الخميس، أن التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، أظهرت نوعًا من الانحياز للأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة.

وقال حمودة، في بيان، إن “دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها. من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة. من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا”.

وأضاف، أن وليامز، “تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة. لتعطيل الانتخابات وسرقة حلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يتم إيقافها من ذات الأطراف صاحبة. قرار التمديد وأنها تبدي دعمًا لها من خلال التناقض في تصريحاتها.”

تصريحات متباينة

ورأى حمودة “أن مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا. وقد يؤثر في إِذكاء الخلاف السياسي. وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة”.

وقال، “يجب أن تدرك ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف، فيقرر بينهم بالنزاهة. وإنّ من يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكا فيما قد تسوء إليه الأوضاع”.

وأضاف أن ” تلك المخالفات الجسيمة لشروط الاتفاق السياسي الدولي الذي كانت ويليامز مشرفةً على إنجازه. كان حَرِيًّا بها أن تكون أكثر المعنيين حرصًا على سلامة تطبيقه واحترامه. وليس التعاطي مع ذلك الانحراف الذي يهدد بعودة البلد للانقسام والفوضى وجعله أمرًا واقعا”.

واختتم، “إننا نأمل ألا تتيح السيدة ويليامز الفرصة للأصوات التي تتهم جهود البعثة بالانحياز لطرف ما. منذ انطلاق الحوار السياسي في 2020، فنحن نثق بقدرة البعثة على ضبط الأداء خدمةً لمهامها الأممية وسمعتها”.