دبلوماسي إيطالي: الأزمة الأوكرانية حولت انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا

أكد الدبلوماسي الإيطالي، ماركو مارسيلي، المستشار العلمي لمعهد الحوكمة، والممثل الدائم السابق لمجلس أوروبا والمدير المركزي في وزارة الخارجية الإيطالية، أن الأزمة الأوكرانية حولت انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا التي لا تزال تمر بلحظة قوية من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وقال السفير مارسيلي، في تصريحات لموقع “ديكود 39” الإيطالي: “يبدو أن الاهتمام العام بليبيا في أعقاب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر قد تراجع”.

وأضاف “مجلس النواب اختار بإجماع من أعضائه رئيس وزراء مؤقت بدلاً من عبد الحميد الدبيبة، الذي انتهت ولايته في نهاية العام الماضي، فرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا كان بحسب العديد من المراقبين، المرشح المفضل في الانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر”.

وتابع “باشاغا الذي كان وزير داخلية في حكومة فايز السراج السابقة اكتسب خطوطًا وطنية في الميدان مع المساهمة في إجراءات دفاعية فعالة أثناء حرب طرابلس في 2019”.

واستطرد “أتوقع اللجوء إلى صناديق الاقتراع في نهاية (يونيو) المقبل، ومن الواضح عدم مشاركة معارضي الاقتراح، حيث التزم البرلمان منذ فترة طويلة بوضع دستور جديد على أن يعرض على استفتاء شعبي بحلول الصيف، وفي حال اعتماده يمكن تنظيم الانتخابات الرئاسية”.