«البشتي»: «فبراير» حدث فتح لشعبنا إمكانية صناعة مستقبله كما كان يتمنى ويحلم 

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن “فبراير حدث مهم جدا في مسيرة الشعب الليبي”.

وقال «البشتي»، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن فبراير”حدث فتح لشعبنا إمكانية صناعة مستقبله كما كان يتمنى ويحلم طوال عقود، ومن أجل الوصول إلى حياة ديمقراطية حقيقية”.

وتابع؛ “حيث تمكنا في 17 فبراير من الخروج من المقبرة التي وضعنا فيها الديكتاتور المريض نفسيا؛ وهذا الوصف تقييم موضوعي وليس مجازي أو شتيمه، ولأكثر من أربعة عقود تعيسة وعقيمة تشوهت فيها القيم والأخلاق، وتشوه الوعي، واضمحلت الأفكار التي تعكس القيم الوطنية والتقدمية وحتى الإنسانية”. على حد تعبيره.

وأشار «البشتي»، إلى أنها “كانت حقبة تخريب لكل القيم وتشويه لكل الحقائق الوطنية والثورية، كانت حقبة تسلطت فيها ديكتاتورية الجهل والخواء، وتسلط فيها الوهم والجنون، وساد فيها الخراب كل مناحي الحياة”، على حد زعمه.

وواصل مضيفًا؛ “وخٌرّب فيها وتم تشويه القيم الوطنية الحقيقة، وتم استبدالها بنزوات وترّهات تثير السخرية، هكذا كانت وهكذا عشنا 42 عاماً من حكم القذافي، تشوهت فيها أجيال، وكان الخواء والجهل وانعدام الحس الوطني الحقيقي هو الرصيد الوحيد الذي خرجت به منها”، على حد قوله.

وختم موضحًا؛ “وللأسف أقول أن غالبية من يحكموننا الآن هم نتاج حقيقي لتلك الحقبة بكل تشوهاتها ومساوئها”.