بالأسماء.. إيقاد 24 طالب من أوائل التعليم الثانوي الديني للدراسة بالخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 February, 2022

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب قرارا بإيفاد 24 طالبا وطالبة من أوائل التعليم الثانوي (الديني) للدراسة الجامعية بالخارج للعام الدراسي (2021/2020م).

ويشترط القرار رقم(199) لسنة 2022م بشأن إيفاد طلبة توقيع الموفد عقد كفالة مع وزارة التعليم العالي يلتزم بموجبه بالعمل بإحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا مدة تعادل ضعف المدة التي أوفد لها وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد لها عقد قانوني يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله أو إنهاء منحته الدراسية وترجيع المبالغ المالية المصروفة عليه.

وبموجب القرار يلغى إيفاد الطالب في حال ثبوته تقديم أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم “1310” لسنة 2018 ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار فورا وإرجاع كافة المبالغ المالية ورسوم الدراسة المدفوعة عنه.