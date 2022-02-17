ليبيا لن تكون إلا واحدة بدستور ينظمها

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على أن ليبيا لن تكون إلا واحدة، وذلك بمناسبة الذكرة الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الدبيبة، في تغريدة إن “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

كما أضاف، أن “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود. كما يضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”.

في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة. pic.twitter.com/sxwjYZKzPR — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 17, 2022

ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011. وسط موجة من الانقسامات والخلافات السياسية.

واختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا لخلافة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة. إلا أن الأخير لازال متمسكا بمنصبه. مطالبا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لتغيير الحكومة، والتي انتهت ولايتها في الـ24 من ديسمبر الماضي.