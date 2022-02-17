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ليبيا لن تكون إلا واحدة بدستور ينظمها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على أن ليبيا لن تكون إلا واحدة، وذلك بمناسبة الذكرة الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الدبيبة، في تغريدة إن “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

كما أضاف، أن “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود. كما يضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”.

ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011. وسط موجة من الانقسامات والخلافات السياسية.

مسيرة مليونية في بنغازي سنة 2011 إبان الثورة

واختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا لخلافة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة. إلا أن الأخير لازال متمسكا بمنصبه. مطالبا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لتغيير الحكومة، والتي انتهت ولايتها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

 

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