في ذكرى الثورة.. الدبيبة: نتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود

العنوان-طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، أنه يتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الدبيبة، أنه “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود. كما يضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”.

وقال الدبيبة، في تغريدة له عبر تويتر إن “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

ويحيي الليبيون اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011، ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى وسط انقسامات وخلافات سياسية حول ترأس الحكومة.