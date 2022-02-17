العاصمة طرابلس تشهد أول مسابقة لاختيار ملكة جمال الدجاج

شهدت العاصمة طرابلس إقامة أول مسابقة لاختيار ملكة جمال الدجاج في البلاد، وحظيت المسابقة بمشاركة عدد كبير من مربي دجاج الزينة الذين عرضوا دجاجاتهم المميزة وتنافسوا على اللقب.

وقال المشرف على المسابقة خالد دياب: الهدف الأساسي منها إبعاد الشباب الليبي عن أجواء الحرب والصراع، وتوجيهه نحو مبادرات بناءة.

ووضعت لجنة الحكم مجموعة من الشروط الصارمة المتعلقة بالشكل، والحجم، والسلالة، ولمعان الريش وشكل المنقار.

وبعد منافسةٍ شرسة؛ فازت دجاجة المتسابق مهند جعيدة بالمركز الأول، بعدما نالت تقييم 93,8 %.

وقال المربي الفائز إن دجاجته من نوع البراهمة والمعروفة في ليبيا باسم الفولي، وإنها ظفرت بالجائزة لضخامة حجمها، وتميزها باللونين الأبيض، والأقدام الصفراء، بالإضافة لنعومة ريشها، ومظهرها العبوس.

وشهدت المسابقة حضور العشرات من المتفرجين الذي قدموا؛ من أجل التقاط الصور التذكارية مع الدجاجات المميزة والنادرة، وأكد طاهر بلقاسم وهو أحد الأشخاص الذين حضروا المسابقة أن المسابقة أتاحت له التعرف على سلالات جديدة من الدجاج لم يشاهدها طوال حياته.

يذكر أن أسعار دجاج الزينة تتراوح ما بين 50 إلى 800 دولار ، ويباع الدجاج الحاصل على الجوائز بأسعار أعلى.

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