حزب “العدالة والبناء”: نجدد العهد على الوفاء لأرواح “شهدائنا الأبطال”

زعم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لإخوان ليبيا، أن ذكرى فبراير “محطة مهمة في تاريخ الليبيين”.

وجاء في بيان حزب الإخوان، أنه الحزب “يستذكر وهو يحتفل بهذه الذكرى كافة التضحيات الجسام الّتي بذلها الشعب الليبي في سبيل إنهاء حكم الفرد والظلم والاستبداد، وبناء دولة مدنية حديثة حرّة ومستقلة، وإرساء قيم الحرية والعدالة، فإننا نجدد عهدنا على الوفاء لأرواح شهدائنا الأبطال، الذين بذلوا أرواحهم في سبيل هذه الغايات السامية”، بحسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان؛ أنه “في ظل ما تشهده البلاد من أحداث؛ فإننا ندعو إلى تحقيق الهدف الأسمى الذي جاءت به ثورة السابع عشر من فبراير، والّذي ينادي به الشارع الليبي اليوم؛ المتمثل في حرية اختيار الليبيين لمن يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، والتداول السلمي على السلطة، والّذي لا يتأتى إلا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة على أسس دستورية متينة وتوافقية في أقرب وقت ممكن”، على حد وصف البيان.

وختم البيان؛ أنه “في ذات الوقت نناشد كل الوطنيين من كافّة الأطياف والتيارات، إعلاء قيمة الحوار وتحكيم لغة العقل، ونبذ اللجوء للقوة والاحتكام للسلاح، لعبور الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار”، بحسب البيان.