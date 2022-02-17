انطلاق القمة الأفريقية – الأوروبية السادسة بمشاركة المنفي

انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، أعمال الدورة السادسة للقمة الأفريقية – الأوروبية، بمشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

ويسعى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والأفريقي خلال مداولات القمة، إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كورونا «كوفيد-19»، والإنعاش الاقتصادي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

– المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية – الأوروبية

ووصل المنفي إلى بروكسل يوم الثلاثاء للمشاركة في أعمال القمة التي تعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

وستعقد خلال مداولات القمة يومي 17 – 18 فبراير الجاري، عدد من الموائد المستديرة حول: النمو الاقتصادي، والأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، والزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، والسلام والأمن. وسيشارك قادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة بهذه الموائد المستديرة، بحضور الخبراء المتخصصين.