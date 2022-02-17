رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء

لقبة 17 فبراير 2022 (وال)- استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس في مدينة القبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي.

وأكد عقيلة خلال اللقاء؛ أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكافة الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.

وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده على مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أنه لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط.(وال)

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