ضخ الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة بدء تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا من جديد، اليوم الخميس، بعد توقف لأعمال صيانة.

ويأتي تدفق الغاز الليبي مجددا إلى إيطاليا، قبل الموعد المحدد، بعد توقف الضخ بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها لمنشآت في مجمع “مليتة”.

أعمال الصيانة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إيني أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من الرابع من فبراير، وستصل إلى حاجز الصفر من الخامس من فبراير، مع استمرار أعمال الصيانة حتى 19 فبراير .

لكن الشركة قالت في مذكرة نُشرت على موقع (جي.إم.إي)، التي تدير سوق الطاقة الإيطالية، الأربعاء. إن التدفقات ستستأنف تدريجيا اعتبارا من 17 فبراير.

الدفق الأخضر

وجاءت أعمال الصيانة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لأي صراع بين روسيا وأوكرانيا على تدفقات الغاز إلى أوروبا.

وتلبي التدفقات عبر خط أنابيب “الدفق الأخضر” الذي ينقل الغاز الليبي إلى إيطاليا 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي لإيطاليا.

وتتلقى إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز، معظم إمداداتها من روسيا والجزائر.