السويحلي: لن نقبل أبدا بحكومة الصفقات الفاسدة

حرّض رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي ضد الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي وصفها بحكومة الصفقات الفاسدة.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏في هذه الذكرى المجيدة ووفاءً لتضحيات شهدائنا علينا أن نخرج اليوم وغدا وكل يوم لاستعادة حقنا في تحديد مصيرنا من خلال انتخابات في يونيو تُنهي جميع الأجسام متآكلة الشرعية”.

وأضاف: “لن نقبل أبدا بحكومة الصفقات الفاسدة، وعلى الأمم المتحدة الانصياع لإرادة الشعب فهو المصدر الوحيد للشرعية”.

‏وتابع: “نؤكد أن المحافظة على السلام والهدوء الذى حققناه خلال الشهور الماضية سيظل الأولوية الأهم للوصول إلى الانتخابات، ولكن على الجميع أنْ يعي أيضا أنّ ما يقوم به مغتصبو السلطة في طبرق هو الخطر الأكبر على الاستقرار وإنجاز الانتخابات، وعلينا أن نتصدى له ونعمل على إفشاله بكل الوسائل”.

يشار إلى أن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية اعتبر تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأييدها لموقف البرلمان ومجلس الدولة، والتي أكدت فيها أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين، نوعا من الانحياز وينذر بانقسام سياسي.