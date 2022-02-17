عقيله لـ«رئيس مجلس القضاء»: لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الخميس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي.

وأكد صالح، خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته في مدينة القبة، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكافة الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.

وشدد عقيله، على مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أنه لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط.