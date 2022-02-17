افتتاح قسم للنساء والولادة بمصحة النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
17 February, 2022
افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مبنى إداري جديد بمصحة النفط، وقسما للنساء والولادة بالمصحة مزود بأحدث الأجهزة والمعدات، بقدرة استيعابية تبلغ 60 سرير إيواء، وجناح عمليات جراحة عامة وتعقيم مركزي وعناية فائقة.
وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أكد العزم على استكمال المشاريع المتعثرة والمرافق الجديدة، واعتماد مجلس إدارتها قرارًا لإنشاء 3 مصحات في سبها وأجدابيا وطبرق، إضافة إلى مشروع إنشاء مصحة بنغازي، معربا عن أمله في استقرار الظروف واستمرار تدفق النفط، وتقديم الميزانيات اللازمة لقطاع النفط لكي يتسنى تقديم أفضل الخدمات لعامليه.
وتجول صنع الله في المباني التي جرى افتتاحها وأشار إلى أهمية المحافظة على هذا المرفق، وعدم إهمال صيانته حتى لا تتفاقم أي مشاكل في حال حدوثها.
وحضر الافتتاح عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، وعضوي لجنة الإدارة بمصحة النفط محمد أبو عزة والصادق المجراب، ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج خليفة عمرو، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة ومصحة النفط، والأطقم الطبية، والمدير العام لشركة ” المثالية” المنفذة لمشروع تطوير المصحة.
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