افتتاح قسم للنساء والولادة بمصحة النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 February, 2022

افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مبنى إداري جديد بمصحة النفط، وقسما للنساء والولادة بالمصحة مزود بأحدث الأجهزة والمعدات، بقدرة استيعابية تبلغ 60 سرير إيواء، وجناح عمليات جراحة عامة وتعقيم مركزي وعناية فائقة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أكد العزم على استكمال المشاريع المتعثرة والمرافق الجديدة، واعتماد مجلس إدارتها قرارًا لإنشاء 3 مصحات في سبها وأجدابيا وطبرق، إضافة إلى مشروع إنشاء مصحة بنغازي، معربا عن أمله في استقرار الظروف واستمرار تدفق النفط، وتقديم الميزانيات اللازمة لقطاع النفط لكي يتسنى تقديم أفضل الخدمات لعامليه.

وتجول صنع الله في المباني التي جرى افتتاحها وأشار إلى أهمية المحافظة على هذا المرفق، وعدم إهمال صيانته حتى لا تتفاقم أي مشاكل في حال حدوثها.

وحضر الافتتاح عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، وعضوي لجنة الإدارة بمصحة النفط محمد أبو عزة والصادق المجراب، ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج خليفة عمرو، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة ومصحة النفط، والأطقم الطبية، والمدير العام لشركة ” المثالية” المنفذة لمشروع تطوير المصحة.