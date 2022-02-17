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 سلسلة انتصارات الأهلي تصطدم بـ شباب الجبل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

اصطدم الأهلي بنغازي، أمس الأربعاء، بفريق شباب الجبل الذي نجح في إيقاف الأهلي عن سلسلة انتصاراته التي حققها منذ بداية موسم كرة القدم.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ 11  من إياب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومنع فريق شباب الجبل الأهلي من التسجيل في أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء عبر جدار دفاعي صلب.

ويستمر الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 31 نقطة، وليضيف شباب الجبل نقطة جديدة لرصيده ليصبح في المرتبة الثامنة برصيد 9 نقاط.

 

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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