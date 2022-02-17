المهدوي: من الصعب على تنظيم داعش أن يعاود نشاطه الكبير في ليبيا

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن الحديث عن انقسام سياسي جديد في ليبيا أمر مستبعد خصوصًا بعد التفاهمات الأخيرة.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن التنظيم الإرهابي سيحاول استغلال أي انقسام سياسي، لكن الأمر سيكون صعبًا جدًا عليه، خصوصًا أن القوات المسلحة متواجدة في الجنوب منذ فترة؛ للقضاء على تنظيم داعش.

وأكد المحلل السياسي أنه من الصعب على تنظيم داعش أن يعاود نشاطه الكبير.

وتوقع أحمد المهدوي أن يكتفي داعش بشن عمليات نوعية ضد مواقع للجيش في الجنوب، دون أن يكون له أي دور، مشيرًا إلى أن حركه التنظيم الإرهابي ستكون أكثر أريحية في طرابلس لتعدد المجموعات المسلحة المؤدجلة، ناهيك عن وجود المرتزقة الأجانب التي ستستغل حالة الفوضى هناك، لمعاودة نشاطها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية