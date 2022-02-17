رئيس الحكومة (الدبيبة) يؤكد أن ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات

طرابلس 17 فبراير 2022 (وال)- عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن أحر التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقال الدبيبة: “نجدد في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”.

وأكد الدبيبة أن ليبيا لن تكون إلا واحدة؛ ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة. (وال)

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