أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، مؤيدي ثورة فبراير بالخروج اليوم وغدًا وكل يوم. لاستعادة حقنا في تحديد مصيرنا من خلال انتخابات في يونيو تُنهي جميع الأجسام متآكلة الشرعية !

ودون السويحلي – على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي – بمناسبة الذكرى المجيدة لفبراير ووفاءً لتضحيات شهدائنا. ‏لن نقبل أبداً بحكومة الصفقات الفاسدة .

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على الأمم المتحدة الانصياع لإرادة الشعب فهو المصدر الوحيد للشرعية .

وقال إن المحافظة على السلام والهدوء الذى حققناه خلال الشهور الماضية سيظل الأولوية الأهم للوصول إلى الانتخابات.

وأوضح أنه يجب على الجميع أنْ يعي أيضاً أنّ ما يقوم به مغتصبي السلطة في طبرق هو الخطر الأكبر على الاستقرار وإنجاز الانتخابات. وعلينا أن نتصدى له ونعمل على إفشاله بكل الوسائل!، حسب وصفه .