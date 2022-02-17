المنفي والمستشار الألماني الجديد يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

وفي مستهل اللقاء هنأ المنفي، المستشار الألماني بمناسبة تولي منصبه، كمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع في ليبيا، وشدد الطرفان على أهمية إحترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله، كما أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين، والعمل الجاد على إحياء المسار الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت من المسار الأمني والعسكري، وعدم العودة للمربع الأول.