القبض على عصابة تمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بالساعدية

تمكنت قوة أمنية تابعة لجهاز المباحث الجنائية، اليوم الخميس، من تنفيذ عملية اقتحام مقر عصابة تمتهن قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية والتسبب في إلحاق الضرر بالشبكة العامة للكهرباء.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن العملية تمت بالتعاون مع غرفة عمليات المنطقة الغربية سرية الشرطة العسكرية وتم خلالها القبض على 36 من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والأفريقية يقومون بسرقة وحرق الأسلاك، وكذلك ضبط كميات كبيرة من الأسلاك المختلفة قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

وأشار إلى أن التحقيق والتحري لا يزالان جارييْن للكشف عن المجموعات الأخرى.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية سبق لها القبض على عدد من العمالة الوافدة التي تمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية جنوب طرابلس كما أقفلت عددًا من ورش صهر وإذابة المعادن المسروقة.

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