بمنافسة شريفة .. دجاجة تحصد لقب الأجمل بين عدة متسابقات في طرابلس

أقيمت في العاصمة طرابلس مسابقة فريدة لاختيار ملكة جمال الدجاج بمشاركة العشرات من المتابعين والمتنافسين الذين أموا المكان لالتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو في مسابقة قال منظموها إنها جاءت لإعادة توجيه أفكار الشباب وإتاحة فرصة للاستمتاع بشيء بعيدا عن الصراع الدائر في البلاد والاتجاه نحو المبادرات البناءة.

وظهرت الدجاجات فى المسابقة بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية لتشارك في التنافس وفقا لمعايير صارمة لاختيار الأجمل من حيث الشكل والسلالات المختلفة.

والحكم على الطيور يتم بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش والحجم، لتحصل الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على تقييم بمقدار 93.8% بعد أن نالت الإعجاب بسبب تميزها باللونين الأسود والأبيض وأقدامها الصفراء الزاهية وحجمها الضخم.

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