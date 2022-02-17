بالفيديو|  طرد المشري من احتفالات فبراير بالزاوية والدبيبة يغادر احتجاجًا على ذلك   

أخبار ليبيا 24

قام عدد من الجماهير المشاركة في الاحتفالات بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير في الزاوية بطرد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، فور وصوله لساحة الاحتفالات.

وأكد شهود عيان أن حرس المشري اشتبكوا بالأيدي مع الجماهير المشاركة في الاحتفالات.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، غادر الاحتفال احتجاجا على طرد المشري.

يذكر أن الليبيين يحتفلون، اليوم الخميس، بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير. التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011، ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى وسط انقسامات وخلافات سياسية حول ترأس الحكومة.

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