‏السفير الأمريكي: الولايات المتحدة لا تملي على الليبيين ما يفعلونه حاليا

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن واشنطن تدعم كل جهد يُبذل، بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات الليبية.

وجاء ذلك في رسالة نورلاند إلى الليبيين عبر ” تويتر”، قائلا: “بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة التي أطلقت العنان للوعد والنضال خلال العقد الماضي. فالليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم”.

وأضاف: “وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم من الدكتاتورية، عبر الاضطرابات، وإلى الديمقراطية في نهاية المطاف. ولا يزال هذا ممكناً إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولاً ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي”.

وتابع: “ورغم تأجيل الانتخابات، إلاّ أنّ الرغبة في إجرائها لم تخبُ والليبيون أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحّد البلاد، وتوزّع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها”.

واستكمل: “وليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي، ولكني أريدكم أن تعلموا أنّنا ندعم كل جهد يُبذل، بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات. والانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنّها المفتاح لاستعادة الشرعية. ومن أجلكم ومن أجل أطفالكم، سنبقى معكم على طول هذا الطريق”.