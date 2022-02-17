المنقوش: ندعو للالتزام بالمسار الديمقراطي في ليبيا

رأت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن “17 فبراير” كانت حلما.

وقالت المنقوش في تغريدة على “تويتر”، “‏11 عاما على حلم فبراير، أمل الميلاد الجديد لبلادنا العظيمة وأهلها الشجعان ، وما زلنا نقاوم، رغم الخيبات والآلام”.

وأضافت وزيرة الخارجية: “نؤكد على رفض ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية، وندعو إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وتغليب ليبيا على ما سواها ونبذ العنف والتعصب”، مختتمة: “عاشت ليبيا بأحرارها”.

يذكر أن وزارة الخارجية نفت استقالة المنقوش من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة إثر تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، فيما أعلن الدبيبة عن رفضه تسليم السلطة لها.