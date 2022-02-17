محافظ المركزي يبحث مع سفير ألمانيا القضايا المشتركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 February, 2022

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اتصالاً هاتفيا مع سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل اونماخت .

وبين المكتب الإعلامي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي تم يوم أمس الأربعاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الكبير ونائبه علي الحبري أعلنا عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي والتمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام وأكدا أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.