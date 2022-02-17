المستشار صالح يؤكد مشروعية قانون نظام القضاء

العنوان-القبة

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مشروعية القانون رقم “11” لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وجاء ذلك خلال لقاء عقيلة بمقر إقامته في مدينة القبة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي.

ووفقا لبيان المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أكد المستشار صالح أنه “لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط”.

وشدد عقيلة على أن “السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكل الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لأبناء الشعب كافة”.

يذكر أن القانون رقم “11” لسنة 2021، ينص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا عن رئيس المحكمة العليا.

كما تنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.