“المنفي وشولتز” يؤكدان الحفاظ على مكتسبات برلين

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمستشار الألماني أولاف شولتز، أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين، والعمل الجاد على إحياء المسار الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من المسار الأمني والعسكري.

وشدد الطرفان في لقاء جمعهما في بروكسل اليوم الخميس، على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية على عدم العودة للمربع الأول، واحترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله، بالإضافة للتأكيد على زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، وصل الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة الأفريقية الأوروبية، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية