رغم الحالة الجوية وتهاطل الأمطار يتواصل توافد المواطنين على الساحات العامة والميادين للتعبير عن الفرح والابتهاج بالذكرى 11 لثورة فبراير

طرابلس – الزاوية – 17 فبراير 2022 (وال)- رغم الحالة الجوية وتهاطل الأمطار توافد المواطنين الخميس، على الساحات العامة والميادين للتعبير عن الفرح والابتهاج بالذكرى 11 لثورة فبراير، حاملين الأعلام الوطنية مرددين الأغاني والأهازيج المعبرة عن حب الوطن والدعاء لشهداء ثورة فبراير بالرحمة والغفران.

ففي مدينة الشهداء بمدينة طرابلس؛ تواصلت الاحتفالات التي كانت قد انطلقت مساء أمس؛ بايقاد الشعلة واستعراض للفرقة النحاسية لموسيقى الشرطة والكشافة، واستعراض للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية وإطلاق السفن الراسية في ميناء طرابلس لصفاراتها ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة .

وفي مدن ومناطق الزاوية ومصراته وسوق الجمعة وفشلوم وتاجوراء، زينت المباني والمؤسسات المحيطة بالشوارع والميادين بالأعلام الوطنية ومظاهر الزينة المختلفة وسط توافد للمواطنين على المدن والمناطق وضواحيها للمشاركة في الاحتفال.

ويحي الليبيون هذه الذكرى وهم أكثر تمسكا بمبادئ وأهداف ثورة فبراير، وبأن تظل ليبيا موحدة والعمل على استكمال المسيرة وبناء دولة المؤسسات والقانون. (وال)

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