المشري يُطرد من احتفالات الزاوية.. والدبيبة ينسحب

شهدت احتفالات ذكرى فبراير في مدينة الزاوية، طرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من المشاركة في الاحتفالات، وترافق ذلك مع حدوث اشتباك بالأيدي بين حرّاسه وبين مواطنين من الحاضرين في الاحتفال، حسب ما أفاد مصدر مطلع لـ218.

وقال المحتفلون في الزاوية إن طردهم للمشري جاء على خلفية اتفاقه مع مجلس النواب مؤخراً على مرحلة انتقالية جديدة، ما جعله بالنسبة لهم شخصاً غير مرغوب فيه.

وأشار المصدر إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قد غادر مكان الاحتفال بعد إلقاء كلمته مباشرةً، في احتجاج على واقعة طرد المشري.

وأشار مرافقو الدبيبة إلى أنه غادر بسبب التوتر الحاصل بسبب الأحداث التي تلت طرد المشري، وعدم التنظيم في المكان، ما دفعه للانسحاب من المكان بعد إنهاء كلمته.

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