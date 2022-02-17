أبو سعدة: الدبيبة سيسلم السلطة قريبا لأنه لا يملك تأييدا شعبيا

رجحت عضو مجلس النواب، فاطمة أبو سعدة، أن يقوم رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بتسليم السلطة في نهاية المطاف، لأنه لا يملك تأييدا شعبيا.

وقالت أبو سعدة في تصريحات صحفية، إن مجلس النواب اختار فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة المقبلة، بسبب علاقاته القوية في الداخل والخارج، إضافة إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في تحقيق الملفات المطلوبة منها لذلك تم الاستغناء عنها، بعدما فشلت في تهيئة البلاد للانتخابات وعجزت عن توحيد المؤسسات.

وأضافت أبو سعدة أن الدبيبة متمسك بالسلطة ويرفض الاعتراف بالحكومة الجديدة ويرفض التسليم، إلا أن ذلك لن يطول كثيرا خاصة مع التوافق والتزكيات التي حصل عليها باشاغا من مجلس الدولة الاستشاري والإجماع في مجلس النواب وتوافق القيادة العامة للقوات المسلحة والصمت الدولي ورضا المكونات الاجتماعية، على حد قولها.

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