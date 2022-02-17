محتفلون بذكرى فبراير في الزاوية يطردون المشري من مكان الاحتفال

طرد محتفلون بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس، بميدان الشهداء في مدينة الزاوية، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من مكان الاحتفال، وفق تسجيل مصور جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو محتفلون احتشدوا حول المشري وهم يرددون هتافات تطالبه بالمغادرة، بينما اصحطبه الحرس الخاص إلى خارج ميدان الشهداء، الذي شهد الاحتفال في مدينة الزاوية وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.

وشارك في الاحتفالية بمدينة الزاوية اليوم الخميس، بالإضافة إلى المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الداخلية اللواء خالد مازن، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى أحمد سالم ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الذيب.

وقال، المشري، في كلمة بالمناسبة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس في وقت سابق اليوم، إن ثورة السابع عشر من فبراير جاءت لأهداف سامية من أجل حرية الشعب وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة القانون.

المشري: الحاجة لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية

وتحدث المشري في كلمته، عن الحاجة إلى الوصول لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية في البلاد. معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا «بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بإقامة انتخابات على أسس دستورية وقانونية متينة».

– المشري يهنئ الليبيين بذكرى الثورة: ما من طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية إلا بدستور دائم للبلاد

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– مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»

وبدأت الاحتفالات الشعبية بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشرة من فبراير 2011، مساء أمس الأربعاء في عدد من المدن والمناطق الليبية، فيما تأجل الاحتفال الرسمي المزمع إقامته بميدان الشهداء وسط طرابلس إلى غد الجمعة بسبب الأحوال الجوية بحسب اللجنة المنظمة للاحتفال.

خلافات تغيير حكومة الوحدة الوطنية

وتتزامن الاحتفالات مع خلاف لا يزال متواصلا بشأن مصير حكومة الوحدة الوطنية، ففي 12 فبراير الجاري، قال خالد المشري، إن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليد الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد.

لكنه عاد في اليوم التالي، 13 فبراير، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير رئاسة تغيير رئاسة الوزراء اللذين أقرهما مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة «غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها».

كما قال أمس الأربعاء إن «إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيسٍ للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن إجراء غير سليم».