سيريني: هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح لإجراء الانتخابات

ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات.

سيريني وخلال لقاء مع الصحفيين في بروكسل على هامش فعاليات منتدى نظمه المركز الأوروبي لدعم الانتخابات غير الحكومي، قالت: “هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات. هذا هو السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا”،وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابعت سيريني:”أن الوضع في ليبيا مقلق للغاية على الدوام،وأنه مقلق بشكل خاص في الوقت الحالي، مضيفة: “نحن نتابع الوضع، ومن الواضح أن تأجيل الانتخابات خلق حالة من عدم اليقين، ولهذا السبب فإن المجتمع الدولي وإيطاليا في هذا المنتدى تعتقدان أن هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات”.

وأكدت سيريني أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع زعزعة استقرار ليبيا مرة أخرى إلى مستوى يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، للأفضل أو للأسوأ..

وأردفت :”في السنوات الأخيرة، كان لدينا عنصر من الاستقرار النسبي مع حكومة تم الاعتراف بها جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي ونحن بحاجة إلى العودة إلى هناك”، في إشارة إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة”.

سيريني شددت على أن إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة للغاية، لذا فإننا نتابع باهتمام كبير وندعم بكل وسيلة عمل الأمم المتحدة ضمن الخطوط التي وضعنا أنفسنا فيها كأوروبيين في عملية برلين ،على حد قولها.

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