رئيس المجلس الرئاسي يُشارك في القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية ببروكسل

بروكسل 17 فبراير 2022 (وال)- انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أعمال الدورة السادسة للقمة الإفريقية – الأوروبية، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، وقادة الدول الــ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والــ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

ويسعى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والإفريقي خلال مداولات القمة، إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد – 19، والإنعاش الاقتصادي.

وخلال مداولات القمة يومي 17 – 18 فبراير الجاري، ستعقد عدد من الموائد المستديرة حول: النمو الإقتصادي، الأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، والسلام والأمن، وسيشارك قادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة بهذه الموائد المستديرة، بحضور الخبراء المتخصصين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. (وال) ح س/ ر ت

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