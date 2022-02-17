حكومة الاستقرار ستركز على إزالة القوة المعيقة للانتخابات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

وصف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الحكومة المقبلة برئاسة فتحي باشاغا، التي اختارها مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بـ”حكومة الاستقرار، التي ستكون مهمتها تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها”، في 24 ديسمبر الماضي.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الحادية العشر لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس.

وأضاف المستشار صالح أن دعم الحكومة ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم. وذلك لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش.

وقال: “نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية، وعلينا القبول بالحوار الواقعي والموضوعي، وترك المناكفات. وكل أشكال الشد إلى الخلف، وترك الماضي والخلافات”.

وأشار صالح إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني. تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات. لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي.

واعتبر المستشار صالح أن “الثورة تذكر الجميع بالتضحيات العظيمة التي بذلها الشعب من أجل الحرية والمساواة. فالثورة حراك اجتماعي مشروع، يجب أن تغير الواقع إلى الأفضل.. والاختيار الحقيقي لوطننا هو تجاوز نفق التصادم الفكري والجهوي، وعدم التفريط في منجز السلام، وبناء مجتمع متسامح قادر على العمل والإبداع”.

و أى رئيس مجلس النواب أن المجلس نجح في المشاركة في حوار ليبي – ليبي خلال الفترة الأخيرة. في سابقة لم تحدث منذ 2011، استطاعت الأطراف القيام بحوار ليبي مباشر. وتجاوز الانقسام بحوار وضعت فيه مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء.