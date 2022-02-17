المنفي لرئيس وزراء مالطا: الاستقرار في ليبيا يساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية، مساء اليوم الخميس، رئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا، الذي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا ومالطا.

وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ذات الشأن الاقتصادي، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وتم التأكيد على أن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا يساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار في عديد المجالات، منها الصحة والطاقات المتجددة.