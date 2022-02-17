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المنفي يشارك في انطلاق القمة السادسة الإفريقية الأوروبية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، أعمال الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

ويسعى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبى والإفريقي خلال مداولات القمة، إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي.

وخلال مداولات القمة يومي 17 – 18 فبراير الجاري، ستعقد عدد من الموائد المستديرة حول: النمو الإقتصادي، الأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، والسلام والأمن، وسيشارك قادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة بهذه الموائد المستديرة، بحضور الخبراء المتخصصين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد وصل يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة للقمة الإفريقية الاوروبية، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

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صحيفة الساعة 24

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