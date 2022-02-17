الأمم المتحدة: تراجع عدد المحتاجين في ليبيا والوضع الأمني في طرابلس هادئ

نيويورك 17 فبراير 2022 ( وال ) – أعلنت الأمم المتحدة انخفاض عدد المحتاجين في ليبيا إلى 800 ألف شخص في العام الجاري، من 1.3 مليون خلال العام 2021، كما تراجع عدد المشردين بشكل مطرد.

وكشف الناطق باسم الأمين العام للمنظمة “ستيفان دوغاريك” – في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء – تمديد خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا والصادرة في العام الماضي إلى نهاية مايو القادم.

وأوضح “دوغاريك” أن الخطة تتطلب جمع 75.3 مليون دولار لمساعدة 211 ألف شخص، مشيرًا إلى أنه يجري وضع خطة طوارئ في حال تدهور الوضع الأمني.

ولفت “دوغاريك” إلى أن الوضع الأمني في طرابلس هادئ، موجهًا حديثه إلى أصحاب المصلحة الليبيين، قائلًا: “رسالتنا إليهم، هي العمل من أجل استقرار ليبيا، والامتناع عن أي إجراء تصعيدي”. (وال)

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