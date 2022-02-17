السفارة الأمريكية: نأسف لاتهام الناطق باسم الحكومة الليبية “ستيفاني” بالتحيّز

عبّرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد حمودة اليوم الخميس والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزا.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر”: “لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا، وكان نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا”.

وأضاف: “تشاطر الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي”.

يشار إلى أن محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية اعتبر تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأييدها لموقف البرلمان ومجلس الدولة، والتي أكدت فيها أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين، نوعا من الانحياز وينذر بانقسام سياسي.