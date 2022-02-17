باشاغا يهنيء الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة فبراير

العنوان – طرابلس

هنأ رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا اليوم الخميس. الشعب الليبي بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير 2011.

وأضاف باشاغا في كلمة بالمناسبة :”علينا أن نحتكم للعقل ونطهر القلوب من أدرانها ونشيد الدولة ونقيم بنيانها”.

وأكد رئيس حكومة الاستقرار أن الثورة ليست إسقاط نظام كغاية بل هي وسيلة لبناء الدولة التي تقوم على احترام حقوق المواطنة والعدل والإنصاف.

وأوضح باشاغا أن الثورة وسيلة لبناء الدولة والدولة جامعة بجميع المواطنين بلا استثناء سواء المؤمنين بثورة فبراير أو المناصرين للنظام السابق.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ثورة فبراير كانت نتيجة طبيعية لتراكمات الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي.

واكد باشاغا كنا نعاني تدني جودة الحياة وانهيار البنية التحتية وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، وكنا نعاني من عقوبات دولية فرضت على ليبيا بسبب بعض مغامرات الساسة ودفع ضريبتها الشعب الليبي البسيط والعبرة أولا وأخيرا بالواقع المعاش.