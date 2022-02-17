“عقيلة” يدعو لطي صفحة الماضي ودعم حكومة الاستقرار

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الجميع بحاجة مُلحة لطي صفحات الماضي ونبذ خطاب الكراهية ودعم حكومة الاستقرار، للقيام بمهامها وبناء الدولة المنشودة.

وأضاف عقيلة في كلمة له بمناسبة الذكرى 11 لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس، أن المصالحة الوطنية هي الأساس لمد جسور الثقة بين الليبيين، مشيداً بما اعتبره تجاوزاً لمرحلة الإملاءات الخارجية السلبية عبر الحوار “الليبي الليبي” المباشر، الذي نتج عنه خارطة للطريق محددة بجداول زمنية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشار عقيلة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تعديلات على مسودة الدستور لإنتاج دستور توافقي، بعد أن تشرع حكومة الاستقرار فور منحها الثقة في تهيئة الأجواء الأمنية والاقتصادية، وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التي أعاقت إجراء الانتخابات في موعدها، وفق قوله.

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