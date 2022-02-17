في ذكرى فبراير..بوقعيقيص توجه دعو لأنصار سبتمبر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وجهت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص اليوم الخميس. دعوة لأنصار سبتمبر للمصالحة مع أنفسهم.

وقالت في منشور لها على “فيسبوك” :”أدعو شركاء الوطن أولياء سبتمبر إلى المصالحة مع أنفسهم حتى نحقق المصالحة المجتمعية”.

وواصلت في منشورها :”عليهم أن يؤمنوا أن تلك هي الأيام نداولها بين الناس فهكذا هي عجلة الدنيا وعجلة التاريخ”.

وتابعت :”هذا الحقد والضغينة التي تتفجر عند كل تماس أمرٌ غير مقنع ولا مقبول خصوصا وأن فبراير على الأقل في الشرق والجنوب جاءت كريمة متسامحة”.

وأضافت :”من كان يريد الوطن فالوطن باقٍ. ومن يعبد سبتمبر عليه أن يستعيد صوابه ويشكر الله الذي جعله يستمتع بصولجانها أربعون عاما ويمضي نحو المستقبل فدوام الحال من المحال”.

ويحتفل الليبيين اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير 2011. التي اطاحت بنظام معمر القذافي بعد أن حكم البلاد أربعون عامًا لم تشهد فيها ليبيا أي تقدم في أي جانب.