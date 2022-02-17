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الدبيبة: نُجدد عهدنا في ذكرى «فبراير» بالمستقبل الواعد الذي يُحقق التغيير المنشود

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يجدد العهد في ذكرى “ثورة فبراير” ، بالتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود.


وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”:” في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة”.
وأضاف:” نحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة” .
وأكد أن ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

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صحيفة الساعة 24

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