الدبيبة: نُجدد عهدنا في ذكرى «فبراير» بالمستقبل الواعد الذي يُحقق التغيير المنشود

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يجدد العهد في ذكرى “ثورة فبراير” ، بالتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود.

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وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”:” في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة”.

وأضاف:” نحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة” .

وأكد أن ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.