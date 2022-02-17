فريق المركز الوطني يزور مدينة ترهونة لمكافحة اللشمانيا

تفقد فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدينة ترهونة، في إطار جهود مكافحة مرض اللشمانيا.

وأوضح المركز في بيان أن الفريق أجرى جولة في المدينة يوم الأربعاء، أجرى خلالها مسحاً مبدئياً للمناطق الموبوءة بالمدينة، كما تم تجميع عيّنات مختلفة من القوارض البرية الخازنة للمرض للكشف عليها بمختبر أبحاث الطفيليات، ونواقل الأمراض بالمركز.

يُذكر أن الفريق التابع للمركز يقوم بزيارات متابعة لعيادات اللشمانيا الجلدية بالمناطق المسجل بها حالات إصابة، وذلك للوقوف على الاحتياجات المطلوبة والتواصل المستمر للحد من انتشار المرض، عبر تدريب فرق المكافحة المحلية على التعامل ومكافحة المرض.

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