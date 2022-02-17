سفارة أمريكا في ليبيا تبدي أسفها من تصريحات “حمودة” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

عبرت السفارة الأمريكية لدى ‫ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد حمودة. وذكر فيه أن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزًا.

وقالت السفارة الأمريكية على حسابها في “تويتر :”لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر من وليامز إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية. حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ‫ليبيا.

‏وأوضحت أن نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كان إزاء الظروف الحالية متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.

وأضافت السفارة. أن الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‫ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة. وصف وليامز بأنها تتماهى مع محاولة الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيل الانتخابات وسرقة حُلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات.

وأضاف أن تصريحات ويليامز لا تدعم الاستقرار في وقد تؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي بما يعيد الفوضى والانقسام والانتكاس.