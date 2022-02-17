الدبيبة: نُجدد عهدنا في ذكرى فبراير بالمستقبل الواعد الذي يُحقق التغيير المنشود

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إنه “يجدد العهد في ذكرى ثورة فبراير، بالتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود”، بحسب قوله.

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وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”: “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة”، بحسب قوله.

وأضاف: “نحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”، بحسب قوله.

وأكد أن “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”، بحسب قوله.