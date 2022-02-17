الرعيض محتفلاً بذكرى “فبراير”: ما زلنا بخير

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض في ذكرى فبراير، إننا ما زلنا بخير وهناك إيجابيات عديدة، وأرضيات مشتركة، ومساحة لابأس بها للتفكير، وعمر كامل للعمل.

أضاف في تصريحات صحفية: “ليست هناك شعوب، قامت بثورات واستيقظت في اليوم التالي على دولة متماسكة لها حضورها وكلمتها محليًا وإقليميًا ودوليًا”.

وتابع قائلًا: “فبراير مرحلة وحقبة في تاريخ ليبيا المعاصر، ما قبلها لن يعود، وما بعدها يتطلب جهدا حقيقيا من الجميع، ومواقف وطنية مشرفة بعيدا عن المصالح الضيقة، وكما كانت الثورة جرأة وشجاعة وإقداما، فلا بد أن تكون السياسة كذلك” وفق قوله.