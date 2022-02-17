ثابت يناقش سير عمل الإقليم العربي للمرشدات ونشاطاته

العنوان – القاهرة

ناقش مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، رئيس الإقليم العربي للمرشدات القائدة ليبيا أحمد الصبيع سير عمل الإقليم العربي ونشاطاته في هذه الفترة.

واستعرض ثابت خلال اللقاء بحضور عضو اللجنة العربية الإقليمية أماني الجابري، عضو اللجنة العربية الإقليمية أمل المسلماني القضايا التربوية، التي تسهم في تطوير العملية الكشفية.

وقام ثابت رفقة الوفد المرافق بجولة تفقدية داخل مقر المندوبية، وذلك لاطلاعهم على سير عمل المندوبية، وعن تاريخها منذ تأسيسها، والعمل المناط بها.

وفي ختام اللقاء قدمت القائدة ليبيا احمد الصبيع، بالشكر والثناء للسفير على حفاوة الاستقبال، والدعم المقدم من قبله، متمنين له التوفيق والسداد فى المهام الموكلة إليه.