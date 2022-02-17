“المنفي وأبيلا” يبحثان مجالات الاستثمار في قطاع الصحة والطاقة

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا، على أهمية الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، والذي يسهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار في عديد المجالات، منها الصحة والطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس في بروكسل على هامش القمة السادسة الأفريقية الأوروبية، بحثا فيه المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ذات الشأن الاقتصادي، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، بالإضافة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا ومالطا، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن المنفي التقى في وقت سابق بالمستشار الألماني أولاف شولتس، دعا خلاله الطرفان إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين.

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