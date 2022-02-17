اجتماع يناقش إقامة معرض للقطاع المصرفي بالمنطقة الشرقية

ناقش اجتماع عُقد في مدينة بنغازي إمكانية إقامة معرض للقطاع المصرفي بالمنطقة الشرقية، تحت شعار نحو التحول الرقمي للمصارف.

وضم الاجتماع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، و عضو مجلس إدارة الهيئة عبد الناصر علي، مدير فرع الهيئة بمدينة بنغازي ناصر نجم، مدير إدارة الترويح والتعاون الدولي أحمد الصالحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام عبد الله.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، ناقش أيضًا بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الشرقية، وكيفية إيجاد حلول فعالة لحماية حقوق المستثمرين لما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي 10 فبراير، افتتح محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، منصة التجارة الإلكترونية، والتي قال إنها «إحدى استراتيجيات المصرف لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني».

وتهدف المنصة، وفق الكبير، إلى «تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبية في مجال عمليات الشراء الإلكترونية، ووسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونيًا باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني».